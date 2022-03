Opnieuw jeugdtoneel in Koekelare: “Met 19 spelers tonen we het wel en wee van een plusgezin”

Diksmuide IN BEELD. Zeg nu nog eens dat wiskunde saai is: “We maken van Pi-dag één groot feest”

Het leek wel carnaval bij ’t Saam campus Cardijn in Diksmuide. “Nee hoor”, lacht leerkracht Philip Bossee. “Wij vieren Pi-dag. Pi is het getal 3,14 en op 14 maart is dat wel toepasselijk.” En dus doken de leerlingen in de verkleedkoffer.

14 maart