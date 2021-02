Natuurfotograaf Yves Adams spot hoogst uitzonderlijke fluogele koningspinguïn: “Kans dat je dit ziet, is even groot als dat de kans dat je Lotto wint”

Eernegem LEKKER LOKAAL. Den Dikke Buuk in Eernegem: wanneer je restaurant uit de grond stampt en alweer moet sluiten door corona

13 februari Langs de Bruggestraat in Eernegem vind je sinds augustus Den Dikke Buuk, een nieuwe brasserie met klassieke keuken. Het was eigenlijk de opvallende naam die onze interesse deed opwekken. Bovendien waren we erg benieuwd hoe de uitbaters de laatste maanden hadden doorstaan. Want amper twee maanden na hun opening moest de horeca alweer op slot door corona. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.