Na hele nacht zoeken vindt Gino zijn papegaai Bailey terug... aan kerktoren: “Ik heb mijn hoogtevrees overwonnen”

Gistel/Westkerke Tankwagen gekanteld naast E40: “Takeling wordt een huzaren­stuk­je”

Op de E40 tussen Westkerke en Gistel is woensdagmorgen een tankwagen van de snelweg geraakt. Het gevaarte ploeterde door de berm, ramde drie bomen en kantelde over de parallelweg. De chauffeur is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. “Initieel was er een alarm voor gevaarlijke stoffen, want de inhoud van de tank was onbekend”, zegt brandweerkapitein Dirk Maertens.

9 februari