MIJN DORP. Bezige Bij Annelien Jonckheere (42) blijft Koekelare trouw: “Willy Sommers (of was het Bart Kaëll?) zette ooit zijn handtekening op mijn buik”

Kok Corneel Vandermeu­len opent automaten­shop: “Van ontbijt en lunch tot zelfs condoom, je vindt het hier”

Corneel Vandermeulen (23) uit Esen bij Diksmuide studeerde af aan hotelschool Ter Duinen in Koksijde, begon meteen in bijberoep als cateraar en doet dat sinds vorig najaar voltijds. Food Atelier Vandermeulen in de Nijverheidsstraat in Diksmuide is zijn nieuwste project.