Marc (62) en zijn team deden Guy Van Sande overgaan tot bekentenissen: “Plots bleek een Bekende Vlaming in die chatgroep te zitten”

KoekelareNooit eerder kwam commissaris op rust Marc Cobbaert (62) in de media en daar had hij een goede reden voor. “Als je de ene dag staat te pronken in de krant met een grote vangst en je de verdachte de volgende dag moet verhoren, dat werkt niet. Wees vriendelijk en toon respect. Misschien houd je er een goede informant aan over, die later cruciaal kan zijn.” Die ingesteldheid leverde onder meer een knap resultaat op in het onderzoek naar kinderporno bij Guy Van Sande. “Dat was óns onderzoek, maar niemand wist dat.” Van inbrekersbendes tot de pijnlijke zaak De Bondt, met het revolvertje: een goed gesprek over een indrukwekkende carrière. Meer afleveringen in de reeks ‘Recherche op rust’, lees je hier.