Man (44) staat terecht voor belaging van politiezone én inspecteur

Diksmuide “Ik ben bijna dertig uur gegijzeld en mishandeld”: speciale eenheden rukken uit nadat man zich meldt in politiekan­toor

Het parket voert een onderzoek naar een melding van een man die dinsdag het commissariaat van de politiezone Polder binnenstapte en beweerde bijna dertig uur te zijn gegijzeld en mishandeld in een woning in Diksmuide. De politie vroeg bijstand van de speciale eenheden en viel het huis binnen, omdat de verdachten er mogelijk nog zaten. Dat bleek niet het geval, maar in de loop van de avond konden wel verschillende verdachten opgepakt worden. Ze worden verdacht van foltering, wederrechtelijke vrijheidsberoving, afpersing, informaticabedrog en inbreuken op de wapenwet.

11 januari