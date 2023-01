Man (44) staat terecht voor belaging van politie-inspecteur

ICHTEGEM Terug controle op blauwe zone in de gemeente Ichtegem

In een aantal straten en pleinen in Ichtegem, Eernegem en Bekegem is de parkeertijd beperkt omdat de parkeerplaatsen in de blauwe zone liggen. Het lokaal bestuur laat via het gemeentelijke infomagazine weten dat er sinds 1 januari 2023 opnieuw gecontroleerd wordt door de lokale politie op het correct toepassen van deze blauwe zone.

8 januari