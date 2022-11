Lokaal 11.11.11-bestuur stelt zijn programma voor: “Van een ontbijt tot een filmavond”

De start is dinsdag 8 november met de verkoop van koffie, thee en chocolade op de dinsdagmarkt. In de bibliotheek in de Brouwerij staat een info- en boekenstand over de werking van de organisatie en zijn campagne over klimaatrechtvaardigheid. Vrijdag 11 november is het tijd voor een fairtrade ontbijt vanaf 8 uur in de Balluchon. Dat kost 15 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen tot twaalf jaar. Tickets zijn verkrijgbaar aan de balie van het gemeentehuis. Maandag 21 november projecteert de vereniging de film ‘The Impossible’ in de Balluchon. Het waargebeurde verhaal over een gezin dat op vakantie in Thailand is op het moment dat de tsunami genadeloos toeslaat, start om 20 uur en een toegangskaartje kost 2 euro. Wie koffie, thee, chocolade of een setje kleurpotloden aan huis geleverd wil, kan voorzitter Carole Himpens contacteren via carolehimpens@live.be.