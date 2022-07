Laatste meisjes van Chiro uit Hoogstraten mogen vandaag ziekenhuis verlaten na hitteslag in Koekelare: “Het was héél warm op die bus”

De vijf kinderen moesten de nacht doorbrengen in het ziekenhuis nadat ze maandagavond onwel werden in Koekelare . De meisjes waren met een groep van zo’n 90 kinderen en begeleiders vanuit Hoogstraten afgezakt naar West-Vlaanderen voor een 10-daags kamp. Na een daguitstap richting Boudewijn Seapark, werden ‘s avonds een twintigtal kinderen onwel. Ze vertoonden ernstige symptomen van een hitteslag. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en kondigden het medisch interventieplan af. Het was een komen en gaan van ambulances. Uiteindelijk moesten 15 kinderen afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Vijf van hen moesten een nacht blijven ter observatie. In de loop van de dag mogen ook zij terug huiswaarts keren. “Ze verkeren in goede gezondheid", klinkt het.

Warm op de bus

“Ik was bang, ja”, vertelde een mama vlak nadat ze was herenigd met haar dochter. Ook het meisje zelf was danig onder de indruk, maar hield zich sterk. Samen met een deel van de groep kwam zij met de bus terug richting Koekelare na de uitstap naar het Brugs pretpark. “Het was héél warm op de bus, ik denk tot wel 41 graden", zegt Lena. Al liet de leiding weten dat niet alleen meisjes vanop de bus onwel werden, maar ook kinderen die met de fiets de dagtocht maakten. Het gemeentebestuur van Hoogstraten volgde de afhandeling van het kamp van dichtbij mee op. Eén van de schepenen was in vakantie in De Haan en kwam meteen ter plaatse. De eerste bekommernis is nu om de kinderen helemaal tot rust te brengen, want de vele hulpdiensten lieten mogelijk een diepe indruk op hen na. Omdat er ook dinsdag héél hoge temperaturen werden verwacht, was het stopzetten van het kamp voor iedereen de beste beslissing. Omstreeks 00.15 uur maandagnacht waren de laatste kinderen opgehaald. In de loop van dinsdag kunnen dus ook de laatste kinderen terug naar huis.