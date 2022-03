Koninklijke fanfare viert eeuwfeest passend: “Voor het eerst een taptoe met 200 muzikanten”

“Zaterdag 23 april geven we een lenteconcert in De Balluchon in Koekelare. We richten ons naar een breed publiek met een gevarieerd programma”, nodigt voorzitster Lies Casteleyn uit. Dirigent Yves Dewachtere, die de fanfare sinds 2019 leidt, verklapt dat de opener ‘Here we are’ zal zijn en dat het nummer ‘What a wonderful world’ zeker in het repertoire zal zitten. Kaarten kosten 12 euro en voor kinderen tot twaalf jaar is het 6 euro. Bestellen kan op 0477/61.30.08 of sintjoriskoekelare@gmail.com.