Koekelare stelt herwerkte Drugwijzer voor: “Gelukkig krijgt sociaal huis niet veel drugsvragen”

Drugpunt Koekelare is ingebed binnen de sociale dienst. “Er waren te weinig vragen om een permanent 0800-nummer, waarop het Drugpunt bereikbaar was, operationeel te houden”, geeft schepen van Gezondheid Stijn Ramboer (Vooruit) toe. “Tot op vandaag valt het ook bij de sociale dienst best mee als het gaat over verslaving. Dat wil niet zeggen dat we er preventief niet mee aan de slag moeten. Daarom hebben we de Drugwijzer na acht jaar bijgewerkt. Er zijn zoveel diensten en aanspreekmogelijkheden als het over middelengebruik gaat dat het soms moeilijk is om te weten waarvoor je in de eigen gemeente terechtkan. Met de brochure geven we daarop een antwoord. Ze is gedrukt op 250 exemplaren en verdelen we via de scholen, lokale politie, apothekers, huisartsen enzovoort.” De Drugwijzer staat ook digitaal op www.koekelare.be