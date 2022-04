Koekelare sluit kinderopvang voor een week om personeel rust te bieden: “8 begeleiders voor ruim 100 kinderen, dat veroorzaakt een immense werkdruk”

Gouden Klassiekers Nog vier wedstrij­den voor de boeg: maak nu een Gouden Klassie­kers-ploeg en maak kans op schitteren­de prijzen

Michal Kwiatkowski won gisteren de Amstel Gold Race na een millimetersprint tegen Benoit Cosnefroy. We zien beide protagonisten ongetwijfeld opnieuw meespelen voor de prijzen in de Waalse Pijl en in Luik-Bastenaken-Luik, maar eerst worden de Brabantse Pijl en Parijs-Roubaix afgewerkt. Maak voor dat het te laat is een Gouden Klassiekers-ploeg en maak kans op verschillende prijzen.

11 april