Koekelare en Middelkerke gaan samen de fiets op: “Fietsen in een artistiek decor door open landschappen”

Vorig jaar deden nog 800 mensen mee aan het initiatief, dit keer streven de initiatiefnemers naar 1000. ‘Koekeloeren naar kunst … tussen Koekelare en Middelkerke’, dat is de titel van de speurtocht. Het Käthe Kollwitz Museum, de tuin van het Huis Proot en het Lange Max museum zijn de kunstzinnige blikvangers in Koekelare. Verder kan je de expo van Nick ERvincK in de kerk van Sint-Pieterskapelle bezoeken of het atelier van Pat Stone in Leke. Er zijn er in totaal acht. De route is 42 kilometer en strekt zich uit over Koekelare, Middelkerke, Gistel en Diksmuide. Uiteraard zijn er onderweg ook smakelijke stops. Bij de dienst Toerisme kan je gratis het deelnameformulier afhalen. De opdracht is om negentien foto’s te vinden. Starten kan zowel in Koekelare als in Middelkerke.