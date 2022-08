Koekelaarse senioren kunnen de verkeersregels opfrissen

Een eerste bijeenkomst is op woensdag 21 september. Dan ontdekken de deelnemers tijdens een verkeersquiz met 25 vragen de belangrijkste verkeersregels. De week erna, op 28 september, gaat het over de rijvaardigheid en het zich veilig en zelfzeker voelen in het verkeer. Deelnameprijs is twee euro per workshop. Beide lessen vinden plaats in Huis Proot in de Noordomstraat 2 van 9 tot 11 uur. Inschrijven is verplicht en kan op 051 58 10 01 of sociaalhuis@koekelare.be.