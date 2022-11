Koekelaarse feestcommissie trekt alle voetbalregisters open

“Na het WK 2014, het EK 2016 en het WK 2018 doen we dit jaar hetzelfde maar dan anders”, klinkt Bert Dehullu van de Koekelaarse feestcommissie uitnodigend. “Voor het eerst kunnen we dat niet in open lucht doen maar gelukkig vonden we medewerking bij Bouwmaterialen Willaert, van wie we een loods mogen gebruiken. De eerste match is woensdag 23 november om 20 uur gepland, vervolgens op zondag 27 november om 14 uur en donderdag 1 december om 16 uur. We plaatsen voor elke match een groot LED-scherm en spelen tussendoor aangepaste muziek in de verwarmde loods. Eén uur voor de match zijn supporters welkom. Bij de bar verkopen we eten en drinken. We laten niet toe dat bezoekers zelf hun drank meebrengen. Het gebruik van glas is verboden en we raden ook af om met zakken of rugzakken de Rode Duivels te komen aanmoedigen. De toegang tot de loods is gratis.”