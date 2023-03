Koekelaars onderzoek toont aan: “Onze 80-jarigen hebben wel sociaal netwerk, maar blijven digitaal op hun honger zitten”

Besmeurde rietkragen rond Moerdijk­vaart worden gemaaid na vervuiling door olie

Vorige week geraakte de Moerdijkvaart in Gistel vervuild met vetten en olie. Het vet zelf is ondertussen voor een groot stuk opgeruimd, maar een deel blijft kleven aan het riet. Sinds deze ochtend is een aannemer, aangesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), volop in actie om het vervuilde riet te maaien langs de Moerdijkvaart.