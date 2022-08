Koekelaars gemeentepersoneel doet het elektrisch

“Ik zie alleen maar voordelen”, klinkt milieuschepen Jessy Salenbien (Vooruit) enthousiast. “Fietsen is goed voor de gezondheid maar ook voor het sociaal contact. Zo kunnen ze spontaan een praatje slaan met collega’s of inwoners die ze onderweg ontmoeten. Uiteraard is er ook de milieuvriendelijkheid. Fietsen is één zaak, comfortabele fietspaden een andere. Ook op dat vlak blijven we investeren. Binnenkort starten de werken richting De Mokker en er is ook een fietspad naar Zande gepland.”