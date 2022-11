Jaar cel voor man die woning leegroofde en zelfs een konijn meenam

Het slachtoffer had op 28 januari 2020 door ziekte twee weken bij z'n vriendin verbleven, toen hij bij z’n thuiskomst vaststelde dat de voordeur was geforceerd. Binnen trof de man één grote ravage aan. Tijdens z'n afwezigheid had iemand de televisie, een Xbox, een diepvriezer, een homecinema, een oven, een matras, een koersfiets, onderbroeken, een hondenren, een meisjesfiets, een roze quad voor kinderen, een gsm, een werkkoffer en visgerief gestolen. De dader had zelfs het konijn des huizes meegenomen. Volgens het slachtoffer hadden de gestolen spullen een waarde van minstens 10.000 euro.

Tijdens z’n verhoor wees de man meteen in de richting van een koppel. De vrouw had de aanhangwagen van een collega opgehaald aan z'n woning in Koekelare. “Haar vriend is een gangster, om het zacht uit te drukken”, klonk het over Kevin V. De toenmalige vriendin van de Leffingenaar bevestigde dat ze een aanhangwagen hadden opgehaald. Volgens de vrouw was V. kort nadien met een bestelwagen terug naar de woning getrokken. De dertiger ontkende zelf elke betrokkenheid.