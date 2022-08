IN BEELD. Oudste muziekvereniging van Koekelare viert feest: “Fanfare Sint-Joris plant na 50 jaar nog eens een taptoe”

Torhout/Oostkamp Bestuurder belandt met bestelwa­gen in gracht: man legt positieve ademtest af

In de Hillestraat in Torhout is een bestuurder zondagnamiddag met z’n bestelwagen en aanhangwagen in de gracht beland. De 29-jarige Oostkampenaar legde een positieve ademtest af.

8 augustus