IN BEELD. Koekelare zegt het met kunst deze zomer: “Van toeristische sites tot de handelaars; alles ademt creativiteit”

Koekelare profileert zich als een kunstdorp. “We pakken uit met verschillende initiatieven”, overloopt cultuurschepen Jessy Salenbien (Vooruit). “Meer dan 40 kunstenaars palmen verrassende locaties in zoals winkeletalages, de kerk van Zande, de tuin van Huis Proot en de Brouwerijsite. ‘Kunst achter het raam’ is een wandelparcours langs een twintigtal etalages waarin kunstenaars hun werk tonen. Wat dacht je van een vleugje poëzie bij de slager of action painting in de kledingwinkel? De voorbije jaren hebben we met de gemeente al vaak kunstwerken aangekocht die prijken op het openbaar domein. Voor het eerst hebben we die verbonden met een toegankelijke wandeling die met klinknagels in de grond is aangeduid. In de tuin van Huis Proot tonen de winnaars van een fotowedstrijd georganiseerd door de cultuurraad hun beelden. De Noordomstraat staat bol van de poëzie. Glaskunstenaar Sabine Van Eynde ontvangt gastkunstenaars in haar galerie ‘De Sterre’ in de Sterrestraat. Tot slot is onze jaarlijkse zomerzoektocht gewijd aan kunst.”