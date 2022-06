“Gespeeld voor senioren en … papegaaien”: Johan Decoene is 50 jaar muzikant

Mannekensvere/Gistel Vrachtwa­gen met oplegger belandt op zij: 18 ton vis moet mogelijk overgela­den worden

Op de E40 in Mannekensvere is maandagnacht een vrachtwagen met oplegger gekanteld. Twee inzittenden werden naar het ziekenhuis gebracht. In de vrachtwagen zat achttien ton vis. Maar het is nog niet duidelijk of die overgeladen moet worden.

