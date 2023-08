Plectrum­fes­ti­val zal volgend jaar in juli plaatsvin­den: “Er zijn te veel evenemen­ten tijdens dit weekend”

Vrijdag en zaterdag had in Ichtegem de 19de editie plaats van het Plectrumfestival. Net zoals vorig jaar daagden 1.000 bezoekers op verspreid over de twee avonden. Voor de jubileumuitgave volgend jaar willen de organisatoren opnieuw diverse Belgische metalbands op de affiche zetten.