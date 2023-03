Gehucht De Mokker heeft opnieuw een buurtwinkel: “Perfect combineerbaar met mijn werk van computerhersteller”

Zelfstandig computerhersteller en -verkoper was Stefaan al. Daarnaast graveert hij ook in hout met zijn laser. “Er was vroeger altijd een buurtwinkel in De Mokker en met die traditie wilde ik opnieuw aanknopen. Bovendien is ’t Wienkeltje, zoals mijn nieuwe zaak heet, perfect combineerbaar met mijn ander zelfstandig werk. De buurtwinkel is ingericht in een vrije ruimte in ons woonhuis. We verkopen voedingsproducten zoals melk, suiker of conserven maar ook vuilniszakken, sigaretten, drank en snoepgoed. Daarnaast zijn we een Lottopunt en vanaf half maart ook een afhaalpunt van pakjesbezorger PostNL. Wie weet verkopen we op termijn ook kranten.”