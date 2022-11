Feestcommissie pakt opnieuw uit met kerstmarkt en kersttrail

De tweede editie van de kerstmarkt gekoppeld aan muziek in het dorp vindt op zaterdag 17 december vanaf 16 uur plaats. Na twee stille coronajaren trekt de feestcommissie opnieuw alle registers open. “Een zeventiental verenigingen hebben al toegezegd om een stand uit te baten. Voor het eerst werken we met herbruikbare bekers”, overloopt Bert Dehullu het programma. “De kerstmarkt vindt plaats op het Sint-Maartensplein. Voor de veiligheid verbieden we zowel vuurkorven als bier in fles. Naast eten en drinken zal je tijdens de kerstmarkt ook kunnen genieten van muziek. Op niet minder dan 12 plaatsen zijn er 14 optredens gepland. Tot slot kijken we die dag uit naar de Kersttrail. Langs een parcours van 5, 8 en 12 kilometer lopen of wandelen de deelnemers door bedrijven en openbare gebouwen. Het start om 16 uur aan Sporthal 1 en de aankomst is op de kerstmarkt. Toppers zijn onder meer de passages door de kinderopvang De Buidel, het gemeentehuis, de brandweerkazerne en het Fransmansmuseum. De opbrengst schenken we aan de organisaties De Regenboog en ’t Veld. De vorige editie deden er 1200 mensen mee. Vooraf inschrijven is aan te raden want enkel de eerste duizend krijgen een goodiebag. Dat kan via www.ticketwinkel.be.