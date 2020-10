Eén jaar geleden deed dronken bestuurder het leven van ouders Johan en Griet instorten: “Charlotte had ongetwijfeld gewild dat we bleven lachen. Dat proberen wij nu ook”

Terug naar die vreselijke 27 september 2019, rond 22.15 uur. Charlottes shift in frituur Het Smulhoekje in Koekelare, haar studentenjob, zit erop. Ze vertrekt met haar Fiat 500 om haar vriendje op te halen in Lichtervelde. “Het was al een topjaar geweest voor haar. Charlotte was erg volwassen voor haar leeftijd. Ze had haar proclamatie achter de rug, was vol motivatie gestart aan haar studies voor leerkracht lager onderwijs (aan hogeschool Vives in Torhout, red.), had een liefje, behaalde haar rijbewijs, slaagde met grote onderscheiding in haar piano-examen, deed regelmatig oppas voor kinderen en werkte als jobstudent in de frituur. We waren zó fier op haar. Charlotte was enorm gedreven om het te maken in haar leven”, vertelt mama Griet.