Duo komt er vanaf met een boete nadat ze betalingen doen met gevonden bankkaart

Het duo wilde op 19 mei vorig jaar geld afhalen in het Belfius bank kantoor in het centrum van Kortrijk aan het winkelcentrum K. Daar vonden ze een bankkaart van iemand anders. “Ze deden acht contactloze betalingen in verschillende winkels”, zei het Openbaar Ministerie. “Via camerabeelden konden de verdachten geïdentificeerd worden.” Toen het slachtoffer merkte dat de kaart weg was, liet hij zijn kaart blokkeren. “Mijn vriendin vroeg me om sigaretten te halen en gaf me een bankkaart”, vertelde J. V. uit Koekelare tegen de rechter. “Ik ging ervan uit dat het haar bankkaart was. Daarna ging ik nog iets voor haar kopen en kreeg ik toch argwaan, daarna heb ik zelf niets meer gekocht met die kaart.” De jongevrouw, J. V. (21) uit Kortrijk kwam niet opdagen in de rechtbank. In haar verklaring bij de politie zei ze dat ze allebei wel degelijk wisten dat de bankkaart niet van hen was. In totaal deden ze aankopen voor zo’n 90 euro. Volgens de rechter wist de jongeman uit Koekelare maar al te goed dat de bankkaart niet van zijn vriendin was. Hij is veroordeeld tot een boete van 4.800 euro, zij moet 3.200 euro boete betalen.