Discussie met grote gevolgen: koerier riskeert 2 jaar cel voor slagen aan gemeentearbeider

De beklaagde reed op 5 oktober vorig jaar naar een levering. Langs de Belhuttebaan in Koekelare waren gemeentearbeiders die dag aan het snoeien, waardoor de baan deels in beslag was genomen. De koerier claxoneerde toen hij de snoeiplaats voorbijreed. “Omdat hij de arbeiders wilde vragen of er tegemoetkomend verkeer was”, legde zijn advocaat Geert Lambert uit. “De verkeerssituatie was daar immers niet comfortabel.”