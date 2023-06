Dertiger die brand sticht bij onderbuur is vrijgelaten: "Hij papte aan met mijn vrouw”

De man die afgelopen weekend brand stichtte op het terras van zijn onderbuurman in Koekelare is vrij onder voorwaarden.

“Hij papte aan met mijn vrouw.” Die reden gaf een brandstichter voor zijn actie afgelopen weekend in Koekelare. Hij had er vrijdagavond laat de bloempotten van zijn onderbuurman in brand gestoken. Maar die laatste kon het vuur zelf blussen. De brandweer werd opgeroepen, maar moest uiteindelijk niet veel meer doen. Maar er werd wel benzine gevonden. Dus het was meteen duidelijk dat het vuur was aangestoken.

De twee buren leven al even in onmin. Dus de politie kwam al snel bij de bovenbuurman uit. Die werd opgepakt en aangehouden. Brandstichting bij nacht in een gebouw waar mensen aanwezig zijn, is alleszins een zeer zware tenlastelegging.

Hij verscheen vrijdagmorgen voor de raadkamer in Brugge. Die besliste om de man vrij te laten onder voorwaarden. Het is niet duidelijk of hij weer in hetzelfde appartement mag wonen. Het parket kan nog wel in beroep gaan tegen de beslissing van de raadkamer.

