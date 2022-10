Deel jouw warmste herinnering aan iemand die er niet meer is

Snaaskerke Twee voertuigen belanden op amper 200 meter van elkaar in gracht: “Tegenlig­ger reed gewoon door”

Animo in de Bergschuurstraat in Snaaskerke (Gistel), want daar belandden woensdagmorgen zowel een vrachtwagen als een auto in de gracht. “Ik moest uitwijken voor een tegenligger en belandde in de gracht. Maar die andere auto reed gewoon door”, zegt de bestuurder van die laatste.

19 oktober