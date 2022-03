Buren grijpen kordaat in als man hartaanval krijgt op straat

Opschudding in de wijk aan de Moerewegel in Koekelare. Een buurtbewoner had er net een stuk gras afgereden toen hij midden op straat ineenzakte. De man had een hartaanval gekregen. Enkele buurtbewoners zagen het gebeuren en grepen meteen kordaat in. Een vrachtwagenchauffeur en een gepensioneerde brandweerman uit de buurt snelden ook ter plekke. Zij begonnen meteen met de reanimatie.