Bruce ‘The Boss’ Springsteen zet zijn naam op arm van fan Ralph, die hem prompt laat tatoeëren: “Zonder ontsmetting, anders was de inkt van zijn balpen weg”

2 miljoen euro gepompt in hun feestzaal... en dan richt hevige brand ravage aan: “Maar onze gasten laten we niet in de steek”

Nauwelijks acht maanden nadat Andy Eeckloo en zijn echtgenote Melissa Vantuyne de deuren van feestzaal Den Doedel in Koekelare openden, woedde er maandagavond een enorme brand. De brandweer moest de hele nacht nablussen. “Een enorme tegenslag”, zucht Andy. “Maar ook al is onze zaak volledig vernield: opgeven doen we niet.” En dus kijken Andy en Melissa nu al richting toekomst, zo blijkt.