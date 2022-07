Brandweer kan erger voorkomen bij brand dankzij alerte voorbijganger

De getuige belde omstreeks 23 uur de hulpdiensten op. Hij had naar eigen zeggen in de verte vlammen gezien in de buurt van een garage in de Speersweg, een smalle landweg tussen Koekelare en Zande. De brandweer en politie snelden ter plaatse, maar hadden enige moeite met het vinden van de juiste locatie. Uiteindelijk stelden ze vast dat een houtstapel in brand stond in een houten bijgebouw van een woning. De bewoner, een 82-jarige man, was zich van geen kwaad bewust. De brandweerlieden kregen het vuur gelukkig snel onder controle. Het bijgebouw liep wel aanzienlijke schade op, maar niemand raakte gewond. Volgens de brandweer ontstond het vuur accidenteel.