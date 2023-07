2.000 varkens van Jan en Kelly gestorven in brand: “Mensen denken dat we die dieren niet graag zien... Niets is minder waar”

De brand die zaterdag het leven kostte aan meer dan 2.000 varkens is bij de varkensboeren in kwestie hard aangekomen. Zij probeerden de dieren nog te redden, maar het was te gevaarlijk. “Dit doet pijn. Natuurlijk kweken we hen voor het vlees, maar we hebben steeds het beste voor met onze varkens”, zegt zaakvoerster Kelly Bryon (37).