Bestelwagen en personenwagen komen in aanrijding in Koekelare

Openlucht­talk­show en tweedaagse expositie ‘In het wiel van Richard’

2023 is voor Ichtegem Het Jaar van Richard. Op 16 juni 2023 is het dag op dag 75 jaar geleden dat wielrenner Richard Depoorter verongelukte tijdens de Ronde van Zwitserland. Hoog tijd om eens stil te staan bij het leven en de prestaties van coureur Richard. Sportjournalist Maarten Vangramberen zakt daarvoor af naar Huis Dekeyser in Ichtegem voor een talkshow in openlucht.