Arbeider (57) valt vier meter van stelling tijdens renovatiewerken in Koekelare

Brugge/Torhout/Oostende Moordver­dach­te en berucht lid van West-Vlaam­se familie riskeren tot een jaar cel voor drugsbezit in de gevangenis

Verschillende gedetineerden moesten donderdag voor de Brugse strafrechter verschijnen, omdat ze met drugs betrapt werden in de gevangenis. De verdachte van de moord in de Oostendse prostitutiebuurt was één van de beklaagden, net als een lid van een beruchte West-Vlaamse familie.

12 januari