“Alle stoelen en tafels aan de kant voor dit pronkstuk”: Jacky toont zijn puzzel van 54.000 (!) stukjes

Al tiental dode vogels na vervuiling in Moerdijk­vaart in Gistel: “Dit is geen klein probleem­pje, maar een stevig milieu­schan­daal”

Door een vervuiling in de Moerdijkvaart in Gistel zijn al verschillende dode vogels gevonden. Het vet zelf is ondertussen voor een groot stuk opgeruimd, maar een deel blijft kleven aan het riet. Natuurpunt Midden West-Vlaanderen vraagt ondertussen om zo snel mogelijk de situatie aan te pakken om de schade voor watervogels te beperken. “Dit is een zware klap voor de biodiversiteit langs deze waterlopen.”