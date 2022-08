Al 80 procent van de tickets voor Koekelare Leeft zijn verkocht: “Aan de deur zullen wel nog kaartjes liggen”

Torhout Festival Land Of Love is voor het eerst een tweedaagse mét camping: “Goed op weg om er een uitverkoch­te editie van te maken, hoe gek is dat?”

Met het dancefestival Land Of Love sluit Torhout straks de zomer af. Nauwelijks vijf jaar na de eerste editie is het festival uitgegroeid tot een zo goed als uitverkochte tweedaagse. “We maken er de grootste openluchtdiscotheek van”, zegt medeorganisator Frederik Desmet. Ze verwachten in Torhout zo'n 9.000 mensen, gespreid over vrijdag en zaterdag.

25 augustus