714.000 keer bedankt! Deze verhalen beroerden de inwoners van Koekelare het afgelopen jaar het meest

KoekelareVan kinderen die na een hitteslag naar het ziekenhuis moesten tot Gino die zijn papegaai terugvond, 2022 was een jaar vol uitersten ook in uw gemeente. 714.000 keer klikte u een stuk aan over Koekelare. Daar zijn we heel dankbaar voor. We blikken dan ook graag terug op de meest gelezen artikels van het voorbije jaar. We wensen jullie een bruisend 2023!