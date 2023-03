Zwinstedenloop trekt weer massa Belgen, maar kan niet door België dit jaar

Bij de editie van 2022 zaten er in de top 50 van de halve marathon maar liefst 49 (!) Belgen. Ze komen graag naar het evenement in West Zeeuws-Vlaanderen. Ook voor zondag heeft secretaris Aldert Schol al veel inschrijvingen van de Zuiderburen. ,,Ik denk dat meer dan de helft van de deelnemers uit België komt”, zei hij.

Doorgaans gaat het parkoers van 21,1 kilometer ook door België, maar dat is nu niet mogelijk. Vanwege werkzaamheden aan de andere kant van de grens scheren de atleten nu slechts langs het buurland. ,,We hebben flink moeten improviseren”, vertelde Schol. ,,We kregen pas in februari van de gemeente Damme te horen dat er rioleringswerkzaamheden zijn op de route die wij wilden lopen en dat wij geen toestemming kregen om daar overheen te gaan. We hebben dus heel snel moeten handelen om de deelnemers nog een fatsoenlijk parkoers aan te bieden.”

Vorig jaar - na twee geschrapte edities - waren er dik 500 finishers in Sluis, verdeeld over drie afstanden. Bij de laatste Zwinstedenloop vóór corona, in 2019, waren dat er ruim boven de 900. Schol hoopt dat het dit jaar weer een beetje aantrekt. ,,Tot een half uur voor de start kan er bij ons ingeschreven worden. Met het aantal voorinschrijvingen gaan we misschien wel over de 600 heen, maar je weet nooit of iedereen ook komt. De mensen zullen ook naar het weer kijken en dat belooft nog niet veel goeds.”