Zwin Natuur Park lanceert natuurfotoboek

Blankenberge Sandy Buys­schaert is de lijsttrek­ker bij CD&VPlus voor de gemeente­raads­ver­kie­zin­gen 2024 in Blankenber­ge

Sandy Buysschaert, gemeenteraadslid en tot 24 augustus 2021 schepen van onder meer Openbare Werken, zal de verkiezingslijst in 2024 trekken. Eerder was al beslist dat de CD&V in Blankenberge via de verruimingslijst CD&VPlus naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt.

30 november