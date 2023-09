TERUG NAAR SCHOOL. Nieuwe Sint-Andreas-directeur Heidi (51) ziet leerlingen­aan­tal boomen dankzij nieuwbouw: “De schoolfac­tuur houdt me bezig”

“In mijn vorige school als directeur heb ik de lege brooddozen gezien, ik hoop er hier van gespaard te blijven.” Ook voor Heidi Vierstraete (51) betekent 1 september een nieuw begin, want ze is de nieuwe directeur van het Sint-Andreasinstituut in Brugge. ‘De Roeselaarse wil de functie van directeur in de volle breedte waarmaken: zowel vakinhoudelijk, leerlinggericht als qua financieel beleid.