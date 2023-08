Zware autobrand schrikt rustige woonwijk in Knokke-Heist op: parket onderzoekt omstandigheden

Zaterdagmorgen is in de Patrijzenstraat in Westkapelle, deelgemeente van Knokke-Heist, een zware brand ontstaan. Een Land Rover Defender vatte er vuur en ging helemaal in vlammen op. In de rustige woonwijk schrikten ze zich een hoedje. Zeker omdat de kans reëel is dat er sprake is van brandstichting. “We hebben een deskundige aangesteld. Het is wachten op zijn bevindingen”, zegt het parket.