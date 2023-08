Zware autobrand in rustige woonwijk in Knokke-Heist blijkt aangestoken: verdachte op de vlucht

Even voor 5 uur zaterdagochtend. De bewoners van de Patrijzenstraat, een rustige woonwijk in Westkapelle, worden opgeschrikt door het lawaai van knetterend vuur. Sommigen spreken zelfs van een ontploffingsgeluid. Vast staat dat op straat een geparkeerde wagen - een Land Rover Defender - in vuur en vlam staat. Het vuur woedt fel, maar de toegesnelde brandweer kan wel voorkomen dat de vlammenzee zich verder verspreidt.

De ravage aan de wagen is groot. Het voertuig is volledig uitgebrand. Omdat de omstandigheden verdacht waren, kwam de politie de hele ochtend ter plaatse. De straat werd afgesloten en aan buurtbewoners werd gevraagd of ze iets verdachts hebben gezien. Ook camerabeelden werden onderzocht. Gelet op de omstandigheden was de kans reëel dat het om brandstichting gaat, al was daar nog geen absolute zekerheid over. Het parket stelde een deskundige aan en die stelde vast dat het vuur wel degelijk is aangestoken. Een verdachte is er nog niet opgepakt.