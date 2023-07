Zoute Grand Prix in Knokke pakt uit met enorme blikvanger op Albertplein: “Autoliefhebbers opnieuw welkom op één locatie”

Tijdens de vorige editie was er sprake van ‘de beste ooit’, maar dit jaar wil de Zoute Grand Prix voor een nóg groter succes gaan. Het prestigieuze auto-evenement - met onder andere 120 unieke wagens - gaat zich in tegenstelling tot vorig jaar opnieuw op één locatie centreren. Place to be? Het vernieuwde Albertplein. En dat is niet de enige vernieuwing...