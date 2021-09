Zoon van Jean-Claude Van Damme stelt werken tentoon in Knokke

Knokke-Heist Twee ooievaars uit Zwin overleden in Spanje

30 augustus Afgelopen weekend zijn twee ooievaars, die een zendertje kregen in Het Zwin Natuur Park in Knokke, overleden in Spanje. Elektrocutie is een mogelijke doodsoorzaak. Er zijn nu nog acht bezenderde ooievaars in leven. “De recente dood van de twee ooievaars toont aan welke gevaren deze vogels dagelijks moeten trotseren. Vooral tijdens de trek zijn ze kwetsbaar. Dan komen ze op onbekende plaatsen, waar ze niet vertrouwd zijn met de gevaren”, klinkt het binnen het natuurpark.