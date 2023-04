Zondagvoetbal loopt verder leeg: RIA W en IJzendijke zijn overstappers nummer zes en zeven

CD&V Blankenber­ge verzet zich tegen rijrich­ting in vernieuwde A. Ruzettel­aan

Nu de heraanleg van de A.Ruzettelaan in Blankenberge in de laatste fase zit, worden de verkeersborden enigszins zichtbaar. Volgens CD&V is er verbazing alom bij veel omwonenden die zien dat de rijrichting plots stad-uit is in plaats van stad-in zoals bij het oorspronkelijke ontwerp voorzien zou geweest zijn. “De plotse wijziging is moeilijk te begrijpen aangezien er geen enkele communicatie en motivatie was vanuit het stadsbestuur”, zegt gemeenteraadslid Sandy Buysschaert.