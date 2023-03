Zo ziet Knokke-Heist de toekomst van de strandbars: “Een Tomorrowlandstrand hoeven we hier niet”

Chez Albert opent nieuwe vestiging in centrum van Brugge: “De toeristen zijn echt dol op onze wafels”

Het begon in september 2011. Bruggeling Bert Vanaudenaerde (40) kocht een pand in de Breidelstraat en besliste om via raamverkoop wafels aan te bieden op autoloze zondag. Dat bleek meteen een schot in de roos en zo werd Chez Albert geboren. Ondertussen blijft het succesverhaal voortduren want in juni opent Bert zijn derde wafelzaak in het hartje van Brugge. Hoe verklaart hij zelf het succes van zijn concept?