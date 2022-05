Zo wil Vlaanderen fietsen aan de kust nog leuker maken: van fietsheuvel in Heist tot ‘belevingstraject' in Blankenberge

Knokke-HeistOm fietsen aan de kust nog aantrekkelijker en veiliger te maken, hebben Toerisme Vlaanderen en Westtoer de ‘missing links’ en de overbodige trajecten in kaart laten brengen. Voor vier locaties aan de Oostkust zijn ontwerpende studies klaar. Aan de Graaf van Nieuwenhuyselaan in Heist wordt de realisatie van een fietsheuvel vooropgesteld.

Uit een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA) aan partijgenoot en Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir blijkt dat Toerisme Vlaanderen en Westtoer een studie ‘Recreatief fietsen aan de Vlaamse Kust’ lieten uitvoeren. De resultaten worden gebruikt voor de vernieuwing van het fietsknooppuntennetwerk aan de kust. “Vlaanderen is een fietsland. Door de coronacrisis en met het WK Wielrennen, waar Knokke-Heist en Brugge gaststad waren, zit het recreatief fietsen in de lift. Fietsen langsheen de kust wordt straks belevingsvoller, maar ook duurzamer en veiliger. Daarmee kunnen we inwoners en bezoekers, ook internationaal, het hele jaar door naar de kust lokken”, vindt Coudyser, zelf afkomstig uit Knokke-Heist.

Zeebos

In het kader van deze studie werd voor vier locaties aan de Oostkust een ontwerpend onderzoek uitgevoerd. “Het gaat over een belevingstraject doorheen het Zeebos van Blankenberge, een uitkijkpunt aan de Pierre Vandammesluis in Zeebrugge en een fietsheuvel aan de Graaf Van Nieuwenhuyselaan in Heist. Ook voor het zwart punt aan de Herdersbrug in Dudzele werd een ontwerp opgemaakt om het fietsen er vooral veiliger te maken", weet Coudyser.

Het ontwerp van een ‘fietsheuvel’ in Knokke-Heist bestaat uit een veilige oversteek over de spoorweg in combinatie met een uitzichtpunt op de achterhaven van Zeebrugge, de polders en de natuurgebieden van Sashul en de Baai van Heist.

