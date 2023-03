Zo gaat de kust zich komende 100 jaar beschermen tegen stijgende zeespiegel: “Dit is onze verzekering om Vlaanderen droog te houden zonder land op te geven”

Ouders Bart Migom (21) richten zich op proces aanslagen tot terroris­ten: “Jullie staan op een kruispunt. Neem jullie verantwoor­de­lijk­heid”

Hij stond aan het begin van een mooi leven, wou de ochtend van de aanslagen in Brussels Airport het vliegtuig nemen naar zijn vriendin, maar stond op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Bijna zeven jaar later kunnen de ouders van Bart Migom (21) uit Diksmuide het verlies nog steeds moeilijk plaatsen. Op het proces over de aanslagen richtten ze zich tot de terroristen. “Jullie hebben keuzes gemaakt. Die hebben jullie hier gebracht. Je kan nu weer een keuze maken en het leed erkennen dat je hebt berokkend", sprak de moeder.