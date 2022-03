Zeventiger krijgt 6 maanden cel voor diefstal op bioboerderij

Knokke-Heist Voormalig priester en missiona­ris Joseph blaast 102 kaarsjes uit

Voormalig priester Joseph Monballyu vierde dinsdag zijn 102de verjaardag in het Woonzorgcentrum OLVO in de Kursaalstraat in Heist. Schepen Jan Morbee bracht in naam van het gemeentebestuur en het Koningshuis de felicitaties over.

2 maart